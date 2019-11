The examples populate this alert with dummy content

TURISMO Ayuntamiento y Generalitat firman el convenio que da luz verde al CdT de Interior El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, y el alcalde, Antonio Francés, han firmado el documento por el que se acuerda que el Ayuntamiento asume la redacción del proyecto y estudio de seguridad y salud y la Generalitat costeará las obras miércoles, 13 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/11/2019) El convenio para la creación en Alcoy del Centro de Desarrollo Turístico de Interior de la provincia se ha firmado este miércoles entre el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, y el alcalde Antonio Francés. El convenio marco, con una duración de 4 años, contempla la restauración de la manzana de Rodes y su adecuación. El Ayuntamiento asume la redacción del proyecto y estudio de seguridad y salud, como propietario del edificio, y la Generalitat costeará las obras. El Consell se ha comprometido a aportar 3,5 millones de euros en diferentes anualidades, como figura en el presupuesto de 2019. El convenio fija entre 2020-2022 la aprobación de la subvención nominativa por parte de las Cortes para las obras y el acuerdo para la cesión del uso. Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo, ha destacado que "es un paso más en nuestra determinación de ubicar un centro de formación, de innovación, y aceleración empresarial ligado al turismo"en Alcoy como un nodo de crecimiento del turismo de interior en la provincia de Alicante" El alcalde, Antonio Francés, destaca que con el CDT de Alcoy se cumple "una reivindicación histórica". Con esta nueva infraestructura "Alcoy puede continuar con esa apuesta firme por la creación de empleo, riqueza para la dinamización de un sector que cada vez está llevando más oportunidades y más dinamismo a nuestra ciudad y al conjunto de la comarca" Este centro tendrá similares características al de Morella, el único de Castellón y Requena, en Valencia.