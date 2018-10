The examples populate this alert with dummy content

MONÒLEGS DE L'ALCOIANIA Baja el telón del humor alcoyano Tras la tercera semana de represenciaciones en el Teatro Principal, Radio Alcoy inicia la selección de monólogos a partir de este viernes lunes, 08 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (04/10/2018) Concluye la primera fase sobre el escenario del ciclo 2018 de Monòlegs de l’alcoiania. El jueves 4 de octubre el Teatro Principal acogió las tres últimas representaciones de la octava edición a cargo de Oscar Martínez, Julián Coloma y Rosa Fraj. Los textos de los monólogos han sido Paco Agulló, Toni Santonja y Rosa Fraj. A lo largo de tres semanas distintos actores han puesto en escena 9 monólogos que han provocado las risas a través de un humor que ha tenido la alcoyanía como hilo conductor. Esta octava edición ha estado conducida por la actriz Isabel Balaguer con textos del periodista Javier Llopis. Radio Alcoy inicia este viernes 12 de octubre la emisión de una selección de monólogos de la edición 2018.