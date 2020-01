The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Balance de la Cabalgata, en Amagatalls de la Festa Representantes las entidades que acompañaron a los Reyes Magos en su desfile han estado con Paco Aznar junto a la concejal de Fiestas, Carol Ortiz jueves, 09 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (09/01/2020) La 135 edición de la Cabalgata de los Reyes Magos ha sido objeto de análisis en el programa Amagatalls de la Festa de Paco Aznar en Radio Alcoy. Representantes de las entidades que acompañaron a sus Majestades en el desfile, filà Almogávares, Asociación San Mauro Mártir y Asociación de Árbitros de Baloncesto de Alcoy, Antonio Valor, el párroco de las parroquias del Centro, José Luis Llopis y Juan Andrés Martínez, han participado en este programa, junto a la concejal de Fiesta, Carol Ortiz.