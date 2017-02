The examples populate this alert with dummy content

EMPRESAS Banyeres completa el polígono de Les Creus El Ayuntamiento subasta las dos últimas parcelas de un proyecto que ha permitido reducir la industria en el casco urbano jueves, 23 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (21/02/2017) El Ayuntamiento de Banyeres de Mariola ha sacado a subasta las dos últimas parcelas del polígono Les Creus. Las dos dos pequeñas parcelas que ahora salen a la venta van a completar la zona industrial municipal. El alcalde, Josep Sempere, de Compromís, recalca que este proyecto ha permitido reducir el número de industrias implantadas en el casco urbano. A lo largo de los últimos años las empresas han ocupado las 20 parcelas del polígono, que suma en total una superficie de 129.400 metros cuadrados. Sempere explica que el espacio lo han ocupado empresas locales que han mejorado sus instalaciones tras abandonar el casco urbano. Las dos últimas áreas por ocupar se extienden, respectivamente, sobre una superficie de de 3.763 y de 1.765 metros cuadrados.