PATRIMONIO Banyeres conserva la Fábrica de la Estación Es obra del arquitecto modernista Timoteo Briet-Los trabajos han supuesto una inversión de 38.656 euros viernes, 27 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (27/01/2017) Banyeres completa la consolidación, conservación y restauración de la Fábrica de la Estación de Papeleras Reunidas, diseñada por el arquitecto modernista Timoteo Briet. Los trabajos de esta actuación patrimonial han supuesto una inversión de 38.656 euros por parte del Ayuntamiento de Banyeres de Mariola. Se han desarrollado a lo largo de 2 meses y han consistido en la colocación de una cubierta para la preservación del edificio lateral del muelle de carga que estaba degradado por el efecto de la lluvia. El tejado original había caído y esta dependencia estaba en ruina. Los trabajos han servido para reforzar las vigas de las ventanas exteriores. Se ha limpiado la fachada y eliminado la hiedra de las paredes que ha provocado grietas en piedras y elementos arquitectónicos ahora restaurados. La antigua Fábrica de la Estación fue diseñada por Timoteo Briet y allí se elaboraban los libritos de papel de fumar. Llegó a tener una plantilla de más de 800 personas, trabajadoras, principalmente. Cerró definitivamente en 1961 y 30 años después fue adquirida por el Ayuntamiento.