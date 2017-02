The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO Banyeres exhibe las nuevas riquezas de su castillo La consolidación y restauración en el entorno de la antigua fortaleza de Banyeres de Mariola han supuesto una inversión de 28.882 euros lunes, 06 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (06/02/2017) Los trabajos arqueológicos en el entorno del castillo de Banyeres de Mariola ha sacado a la luz un antiguo horno de cal y una aspillera medieval. La consolidación y restauración en el entorno del castillo de Banyeres de Mariola han supuesto una inversión de 28.882 euros, de los que la Diputación ha aportado 10.000 euros. Los trabajos se han centrado en la consolidación del lienzo superior sud oeste del patio de armas. Su restauración ha sacado a la luz una aspillera original de la fortaleza. Josep Sempere, alcalde de Banyeres, resalta el buen estado de esta pieza utilizada para para el lanzamiento de flechas. La zona ajardinada escondía un antiguo horno de cal, que se incorporará a la exposición del castillo. El castillo abre sus puertas los sábados y domingos, en horario de mañana y tarde.