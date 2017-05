The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Banyeres exige nuevas medidas para la urbanización del Sector 6 El Ayuntamiento plantea una reducción del 36% de las viviendas junto al cementerio, la construcción de un carril bici y más arbolado miércoles, 03 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (03/05/2017) La urbanización del Sector 6 de Banyeres de Mariola acarreará la puesta en marcha de una serie de medidas que ha planteado el Ayuntamiento al promotor de la urbanización. El objetivo es minimizar el impacto de la obra sobre la zona de la Mallaeta, ubicada junto al Cementerio Municipal. Tras un año largo de trabajo técnico el Ayuntamiento ha exigido una reducción del 36% de las viviendas en la parte que limita con el camino de la Mallaeta, de tal manera que el número de parcelas pasa de 25 a 16. También han sido eliminadas las parcelas de 400 metros cuadrados de edificación aislada al largo del vial limítrofe. Otra de las medidas que plantea el Ayuntamiento es la creación de un carril bici de 1.132 metros que discurrirá por las vías principales y conectará con la población, el polideportivo y las zonas verdes. El Ayuntamiento ha exigido un aumento del 21% de las calles con arbolado. La ejecución de las obras se ha dividido en tres fases, para que la consolidación urbana sea natural y progresiva. La primera unidad en ejecutarse será la más próxima al Cementerio Municipal; la segunda, la más cercana a las construcciones junto al camino que sube desde la entrada del marcador del campo de fútbol; y la tercera, la zona que está más alejada de los viales principales. La construcción estará determinada por la demanda y hasta que no se ocupo la primera unidad no se podrá edificar sobre la segunda. El sector urbanizable de la Mallaeta fue aprobado en 1997 dentro de las Normas Subsidiarias de Banyeres de Mariola, por la Comisión Territorial de Urbanismo. El año 2007 se abrió un concurso para desarrollar el sector al cual optaron varias urbanizadoras. En 2008 el Ayuntamiento adjudicó la construcción del sector a Promocionas la Mallaeta SL. El proyecto quedó suspendido por el Ayuntamiento en 2012 por motivos económicos y el plazo de suspensión fue ampliado con una prórroga. El julio del 2016, el urbanizador pidió el reinicio del desarrollo del sector con las mismas condiciones que habían sido aprobadas años atrás en el Programa de Actuación Integrada (PAI), pero el Ayuntamiento ha reconsiderado las condiciones del proyecto y ha exigido al promotor que haga cambios de mejora en cuanto a la ocupación, la densidad de vivienda y el respeto medioambiental. En 2017 el agente urbanizador ha hecho todos los cambios en el proyecto requeridos por parte del Ayuntamiento para poder empezar las obras.