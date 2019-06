The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Banyeres de Mariola adquiere el edificio del cine Mariola El Ayuntamiento ha comprado esta emblemática instalación con fondos propios y tras un estudio técnico se plantea ubicar un espacio polivalente miércoles, 26 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/06/2019) Banyeres de Mariola ha adquirido el antiguo cine Mariola. Se trata de un edificio muy popular en la localidad que primero fue cine desde los años 50 -descubierto durante una primera etapa- y en las últimas tres décadas, restaurante, aunque en la actualidad estaba sin uso. El alcalde de Banyeres de Mariola, Josep Sempere, explica detalles de esta compra como su precio, 550.000 euros, con fondos propios del Ayuntamiento, y la posibilidad de utilizar este espacio tan emblemático. El Ayuntamiento piensa en una instalación polivalente, aunque el uso final de este edificio está pendiente de un estudio técnico. La compra se hizo en mayo pero el gobierno no la quiso hacer pública para no afectar al proceso electoral.