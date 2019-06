The examples populate this alert with dummy content

GOVERN MUNICIPAL Banyeres de Mariola ja té regidors i les seues funcions L'alcalde Josep Sempere que governarà amb majoria absoluta ha explicat que l'organització de les regidories s'ha basat sobretot en el treball dels quatre anys anteriors sábado, 29 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (27/06/2019) L'alcalde de Banyeres de Mariola, Josep Sempere, ja ha realitzat la distribució de les regidories per al seu equip de govern que dirigirà la població amb majoria absoluta després dels grans resultats obtinguts en les eleccions del 26 de maig. Ell a més de ser alcalde ostentarà les regidories d'hisenda, urbanisme i cultura. Rocío Alfaro tindrà serveis socials, comitè d'agermanament, transparència, comerç i mercat. Ester Revert serà la titular de personal, indústria, neteja i residus urbans, parcs i jardins i noves tecnologies. Mario Martínez serà el regidor d'obres, cementeri, il·luminació, aigües i sanejament. Bea Francès és la regidora de festes, protocol, patrimoni i turisme. David Ruano s'encarregarà d'esports, joventut, promoció econòmica i ADL. Finalment, Carlos Miró tindrà sanitat i consum, seguretat i trànsit, protecció civil i medi ambient i Lorena Ferre educació, agricultura, zones d'acampada i participació ciutadana. Josep Sempere ha explicat el perquè d'aquesta distribució basant-se en el treball dels quatre anys anteriors i en les habilitats, hobbys o professions dels regidors relacionades amb les funcions assignades. Els tinents d’alcalde són Rocío Alfaro, primera, Beatriz Francés, segona, David Ruano, tercer i Carlos Miró, quart.