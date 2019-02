The examples populate this alert with dummy content

INCENDIS FORESTALS Banyeres de Mariola posa en marxa unitats de biotrituració Consisteix en la trituració de les restes vegetals dels agricultors que fins ara s'eliminaven mitjançant la crema miércoles, 13 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (13/02/2019) Banyeres de Mariola ha estrenat serveis de tractament de restes vegetals i agrícoles a través de les unitats de biotrituradora. El secretari autonòmic de Medi Ambient, Fran Quesada, i la directora general de Prevenció d’Incendis forestals, Dèlia Álvarez, han estat en les noves unitats de biotrituració que ha creat la Conselleria d’Agricultura i Medi ambient. El treball consisteix en la trituració de les restes vegetals que l’agricultor genera que fins ara s’eliminaven mitjançant la crema, amb el perill que allò suposava. El material triturat es gestiona per a que el mateix agricultor l’incorpore al sòl millorant la seua qualitat. Aquestes unitats abasten als municipis de Bocairent, Alfafara, Agres, Muro, Cocentaina, Alcoi, Ibi i Banyeres. En un primer període de funcionament es dona servei a 59 parcel·les amb una superfície d’unes 44 hectàrees. A més s’ha aprofitat la visita per a que Quesada i Álvarez s’haguen reunit amb els quatre alcaldes del Consorci de Ombria Serra de Mariola, de les localitats Bocairent, Agres, Alfafara i Banyeres de Mariola.