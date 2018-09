The examples populate this alert with dummy content

BIENESTAR SOCIAL Banyeres mejora la atención del Alzheimer con una inversión de 350.000 euros Proyecta la habilitación del semisotano del geriátrico para distribuir 40 plazas miércoles, 26 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (26/09/2018) Banyeres de Mariola proyecta la habilitación del semisótano del geriátrico, ubicado en un edificio municipal, para acoger a los enfermos de alzheimer. Su desarrollo supondrá poder ampliar a 40 las plazas para la atención de enfermos del Alzheimer en la localidad. En los trabajos se invertirán 350.000 euros de los que la Diputación aporta el 95% a través de una subvención nominativa y el 5% restante corre a cargo del Ayuntamiento. Las obras servirán para establecer los diferentes espacios y mejor "distribución de pacientes", como explica el alcalde, Josep Sempere. La Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de Banyeres de Mariola viene desarrollando su labor en el edificio del Trinquet. Este se ha quedado pequeño y obsoleto. Finalizada la habilitación del nuevo espacio, dentro de la residencia de la tercera edad, para el tratamiento de enfermos de Alzheimer se producirá el traslado. El inicio de las obras es inminente, según el alcalde.