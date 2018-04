The examples populate this alert with dummy content

COMUNICACIONES Banyeres retoma la conexión vía bus con Villena el próximo lunes La línea adjudicada a la empresa Francés dará servicio los lunes y jueves no festivos- Saldrá a las 8,45 de Banyeres y regresará a las 13,00 de Villena jueves, 12 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El autobús entre Banyeres de Mariola y Villena volverá a funcionar el próximo lunes 16 de abril. El servicio público, que ofrecía traslados en autobús entre ambas localidades, dejó de funcionar hace 6 años. La interrupción estuvo motivada por la no renovación de la concesión por parte de la empresa Montescar. Los ayuntamientos de las poblaciones de esta línea han logrado, tras una serie de gestiones con la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración, recuperar el servicio. El alcalde de Banyeres de Mariola, Josep Sempere, destaca que "aunque Banyeres ya no depende administrativamente de Villena" con la recuperación se facilita el flujo de visitantes a través del transporte público. La línea que arranca de nuevo el 16 de abril, con la concesionaria Francés, dará servicio los lunes y jueves no festivos. Saldrá a las 8,45 de Banyeres y regresará a las 13,00 de Villena. Tendrá parada en Beneixama, Camp de Mirra, La Canyada y Biar, que se incorpora al servicio.