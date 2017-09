The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Banyeres se suma a las sedes de la Universidad de Alicante La Casa de Cultura del municipio es el lugar donde se impartirá el título propio de experto universitario en Gestión del Patrimonio miércoles, 13 de septiembre de 2017 Banyeres de Mariola será la nueva sede de la Universidad de Alicante con el título propio de experto universitario en Gestión del Patrimonio. El Ayuntamiento subvenciona el 75% de la matricula a los empadronados en la localidad. La Casa de Cultura de Banyeres será el espacio donde se impartirán los estudios. El convenio firmado entre el alcalde, Josep Sempere, y el rector, Manuel Palomar, permite la capacitación y formación de técnicos emprendedores para aumentar la cualificación de acuerdo con las exigencias de las administraciones públicas para la gestión y tratamiento de bienes patrimoniales. El rector de la UA ha destacado la calidad de los títulos propios de esta universidad: "Se trata de una formación dirigida a un amplio abanico de alumnos que va desde estudiantes hasta profesionales del sector o ciudadanos interesados en el patrimonio". El curso consta de 200 horas formativas que se impartirán los viernes en horario de mañana y tarde. Lo dirige el profesor Gabino Ponce y se estructura en cinco unidades. El plazo de matriculación concluye el 25 de octubre.