AVANCE Banyeres somete a referéndum las fechas de fiestas de Sant Jordi El Ayuntamiento convoca una consulta el 12 de noviembre para que los vecinos se pronuncien sobre el traslado de los Moros y Cristianos al fin de semana martes, 05 de septiembre de 2017 El Ayuntamiento de Banyeres ha convocado una consulta para decidir las fechas en las que deben celebrarse los Moros y Cristianos: los tradicionales 22, 23, 24 y 25 de abril o trasladarlas siempre a fin de semana. La consulta se celebrará el próximo 12 de noviembre. El eventual cambio debe contar con el 60% de votos favorables.