VISITA Barceló asegura que Sanidad ha invertido un 238% más en la comarca La consellera de Sanidad ha visitado el Centro de Salud de Cocentaina y ha anunciado la inminente licitación de las obras de urgencias pediátricas del hospital Virgen de los Lirios miércoles, 06 de febrero de 2019

AUDIO Hora 14 Alcoy (06/02/2019) La Consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha anunciado la inminente ejecución de las obras del área de Urgencias pediátricas del Virgen de los Lirios en las que la Consellería de Sanidad prevé la inversión de un millón de euros. La consellera ha visitado el Centro de Salud de Cocentaina, que tras la reforma, en la que se ha invertido 1,2 millones de euros, se ha visto ampliado hasta 450 metros cuadrados, lo que ha ayudado a reorganizar y mejorar los espacios de Urgencias, Maternidad y Medicina de familia. La alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, ha destacado que las obras han contribuido a dignificar el centro de salud que data de 1990. La consellería ha anunciado inversiones para la mejora de otros centros en Ibi, Castalla y Onil, y que su conselleria ha invertido un 238% más en la comarca que el anterior gobierno. Además la consellera en su visita al centro de salud de Cocentaina, ha estado acompañada del director general de Farmacia y Productos Sanitarios, José Manuel Ventura Cerdà. El representante del gobierno valenciano ha anunciado que Alcoy ya conoce los primeros resultados del proyecto, realizado en colaboración con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, destinado a las personas dependientes con cuidador no profesional no institucionalizadas. Un proyecto, que ha remarcado, pretende ser transversal. El proyecto, realizado en colaboración con farmacias, consiste en una ayuda domiciliaria desde todo el proceso asistencial.