The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 2-1 LLEIDA Barrera recupera El Collao El Alcoyano tira de moral y consigue enloquecer a El Collao con los goles de Óscar Díaz y Rubio en la segunda parte domingo, 31 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Las intenciones del CD Alcoyano y del Lleida Esportiu eran muy distintas al empezar el partido en El Collao. Los de Mario Barrera jugaban una de las finales en las que van a tratar de salvar la categoría, mientras que el conjunto catalán luchaba por meterse en los puestos de play off. El Alcoyano ocupa el puesto de promoción de descenso tras un partido memorable, sobre todo, el segundo acto. En la convocatoria del Alcoyano ha aparecido Javi Montava, cadete blanquiazul de quince años, siendo una gran novedad ya que el delantero Antonio Pino se ha quedado fuera por decisión técnica. Tras 400 minutos sin marcar, el Lleida se ha reencontrado con el gol. Un error defensivo, como es habitual en las filas del Deportivo esta temporada, ha sido el desencadenante de este tanto en el minuto 11 de partido y que ha puesto por delante al equipo catalán. Juanto es el autor de este gol que ha llegado en una tercera jugada tras dos paradas de Miguel Bañuz. Con el 0-1 y con un Alcoyano falto de ideas ofensivas se ha continuado toda la primera parte. Los de Barrera apenas han llegado a la portería rival y con ese marcador se ha llegado al descanso. En la segunda parte el guion ha cambiado bastante y el Deportivo ha sabido defender muy bien y el Lleida apenas le ha generado peligro. Óscar Díaz y su pierna derecha han puesto el empate en el minuto 70. Las gradas de El Collao han enloquecido y han seguido así hasta el pitido final, y es que en el minuto 89 Rubio ha marcado el 2-1 tras escuchar durante muchos minutos a la afición apoyando a su equipo y haciendo frente a la lluvia. Entre aplausos se han marchado los jugadores a vestuarios. Por fin, se ha vivido una comunión entre equipo y afición y el Alcoyano se ha reencontrado con la victoria en casa, algo que no conseguía desde noviembre ante el Hércules, que por cierto, es el próximo rival en liga. Once titular: Bañuz; Primi, Hermosa, Barreda, Anaba, Navarro; Lino, Omgba, Nieto, Óscar Díaz y Braulio. Banquillo: Javi Ortega (PS), Morgado, Bryan Reyna, Javi Montava, Ruso, Vicente y Eldin. La próxima jornada se disputará el sábado 6 de abril a las 19 horas en el Rico Pérez ante el Hércules CF.