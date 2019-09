The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONES Barxell culmina sus fiestas con bailes y su clásica carrera pedestre El joven Antonio Criado ha vuelto a ganar la tradicional prueba con los regalos de un pollo al primero y un conejo al segundo - Este año ha tenido como novedad la salida y llegada en el restaurante Castell de Barxell lunes, 09 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La partida de Barxell ha celebrado una nueva edición de las fiestas de su barrio y lo ha hecho con sus tradicionales actos entre los que han vuelto a destacar las danzas y la clásica carrera pedestre, que cuenta con los dos primeros premios de un pollo y un conejo. De nuevo el joven Antonio Criado ha sido el ganador. La novedad de la edición de este año ha sido que el inicio y el final de la carrera se ha ubicado en el restaurante Castell de Barxell. No han faltado las tradicionales danzas y la música de dolçaina y tabal.