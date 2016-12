The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA Barxell tanca curs amb una audició El grup de dolçaines i tabals, que acompleix 25 anys, ofereix un recital al parc de El Romeral martes, 30 de junio de 2015 El grup de danses i tabals Barxell ha celebrat una nova edició de l'audició de final de curs, que s'ha desenvolupat al parc de El Romeral.