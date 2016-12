The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT 'Basurikemon': el joc de desfer-se de la brossa La versió més sostenible del popularíssim Pokémon Go té com objectiu salvar a la tortuga boba de la brutícia que inunda les platges viernes, 16 de septiembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (16/09/2016) 'Bolsachus', 'Chanclanders' i 'Pitillachus'. Han tornat i estan per tot arreu. La iniciativa 'Basurikemon' arriba amb l'objectiu de 'caçar-los', de desfer-se de totes aquestes coses que embruten les nostres platges. La campanya, que ha començat sent estival però que s'extendrà a la recollida d'escombraries a les muntanyes aquest hivern, ha incentivat als ciutadans a arreplegar diversos tipus de brossa, fotografiar-la i pujar-la a Facebook i Twitter amb el hashtag #basurikemon. ¿L'objectiu? Salvar a la tortuga boba de la brutícia que arriba a les costes d'una manera entretinguda. Cuidar la nostra naturalesa mai fou tan divertit. Escolta l'entrevista en l'Hora del Medi Ambient amb Álvaro Olavarría, director de Samaruc Digital, una de les parts implicades en aquest interessant, curiós i útil projecte.