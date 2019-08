The examples populate this alert with dummy content

CELEBRACIONES Batoi ofrece un amplio programa para sus nueve días de fiestas La presidenta y la vicepresidenta de la Asociación de Vecinos, Cristina Valero y Mari Carmen Martínez, han estado en Radio Alcoy para explicar los actos programados viernes, 23 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (23/08/2019) Batoi ya tiene preparados los actos que desde el sábado 24 hasta el domingo 1 llenarán de fiesta las calles del barrio. La primera de estas citas será con una proyección de imágenes de la historia del barrio a las 19 horas del sábado 24 o un recuerdo de la fábrica de Blanes Aracil el domingo 25 a las 18’30 horas más una buñolada. Los últimos eventos, el domingo 1 de septiembre será el tradicional homenaje a una de las personas más mayores del barrio, a la que seguirá el concurso de paellas con karaoke y con un nuevo premio especial a la presentación este año. La presidenta de la Asociación de Vecinos, Cristina Valero, y la vicepresidenta, Mari Carmen Martínez, han estado en Radio Alcoy explicando detalles de la programación festiva y hablando sobre el estado actual del barrio.