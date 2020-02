The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Batoy aborda el cambio climático a través de un ciclo de charlas Las actividades pretenden concienciar y mostrar cómo frenar desde casa la emergéncia climática viernes, 14 de febrero de 2020

AUDIO Hora 14 Alcoy (14/02/2020) La Asociación de Vecinos de Batoy ha organizado una serie de actividades el cambio climático a través de un ciclo de charlas. La primera tendrá lugar este viernes, a las 19:30 horas con la participación de dos miembros la Colla Ecologista La Carrasca, Tirs Llorens y Ximo Cardenal, que hablarán sobre Canvi Climàtic, causes i conseqüències. Una actividad con la que concienciar, entre otras cosas, de que esta emergencia climática se puede frenar desde casa, como ha explicado en Hoy por Hoy Paco Paredes, componente de la junta directiva de la asociación de Batoy. La siguiente cita del ciclo será a cargo de la bióloga Anna Climent quien hablará sobre el actual modelo de consumo el 6 de marzo. El 3 de abril será el turno de Carles Samper, jefe del departamento de Medi Ambient, quien informará sobre aspectos de reciclaje, ahorro del agua o energías renovables. La cuarta y última intervención será del concejal de Transición Ecológica, Jorge Silvestre, el 15 de mayo quien explicará las políticas locales y nacionales para frenar el cambio climático. Todas las ponencias serán a las 19,30 horas en la sede de la asociación de vecinos.