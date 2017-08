The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS EN BATOY Batoy se engalana para sus fiestas La calle Alberri ha ganado el concurso de calles engalanadas de las fiestas de Batoy jueves, 24 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (24/08/2017) La calle Alberri ha ganado el concurso de calles engalanadas de las fiestas de Batoy. La calle se alza con el octavo galardón de mejor calle engalanada, una de las actividades más peculiares de las fiestas de Batoy. Los vecinos han elaborado una decoración basada en el mundo animal con más de 500 gatos de diferentes materiales y adornado con huellas de felino por el suelo en toda la calle. Las vecinas de la calle y artífices de la decoración, destacan la ilusión con la que trabajan. “Llevamos muchos meses cosiendo y trabajando para que la calle sea lo más bonita posible si además ganamos pues nos pone más contentas, pero lo importante es colaborar con las fiestas de este barrio que está un poco abandonado”.