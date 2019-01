The examples populate this alert with dummy content

ONTINYENT 0-0 ALCOYANO Bañuz salva un punto El portero ilicitano salva a su equipo de las ocasiones más claras del Ontinyent en El Clariano – El Alcoyano no aprovecha sus buenos minutos para adelantarse en el marcador domingo, 27 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El ambiente de derbi ha brillado por su ausencia en El Clariano, en el partido entre el Ontinyent CF y el CD Alcoyano. Todo ello a pesar de que las necesidades de ambos equipos eran muy similares, ya que los locales arrancaron el encuentro en zona de descenso, y los blanquiazules, a dos puntos de la zona complicada. Además del aspecto deportivo, el Ontinyent jugaba al límite en el sentido institucional porque a falta de conocer el desenlace, el equipo en el que militan numerosos ex blanquiazules, está en peligro de liquidación después de estar en manos extranjeras. Los jugadores albinegros llevan alrededor de tres meses sin cobrar. Esta situación se ha plasmado en las gradas, que en absoluto estaban llenas, y en los gritos de los aficionados del Ontinyent en los que reclamaban la dimisión de la directiva. El Alcoyano ha contado con apoyo de aficionados, que de nuevo han presenciado un empate de su equipo y han visto como los de Vicente Mir no han finalizado prácticamente ninguna jugada entre los tres palos, han sumado un empate insuficiente y cómo no han sabido aprovechar los momentos de superioridad ni las ocasiones de peligro para ponerse por delante en el marcador. La falta de creación de juego desde el centro del campo ha quedado latente así como la falta de la llegada de balones a Antonio Pino, delantero referente en las filas blanquiazules. A pesar de estar en El Clariano, algunos aficionados del Alcoyano han plasmado su desacuerdo con la continuidad de Vicente Mir como míster del equipo. Miguel Bañuz, portero del Deportivo ha protagonizado el encuentro por sus paradas que han conseguido sumar dos puntos pero que a su vez, plasman las faltas en el resto de sus compañeros. Dos actuaciones han destacado sobremanera, tanto en el 63, en un momento en el que el Alcoyano estaba viviendo sus mejores minutos, el Ontinyent ha tenido una gran ocasión que ha obligado la estirada de Bañuz que ha ido seguida por un no acierto de David Torres en el rechace. En el 84, una grandísima jugada del exblanquiazul José Antonio Soler, ha finalizado en la salvación de Miguel Bañuz del 1-0 en el marcador. De nuevo, en el descuento, el portero ilicitano ha detenido un disparo seco abajo que ha acabado en córner. CD Alcoyano: Once titular: Bañuz, Barreda, Hermosa, Primi, Fomeyem, Córcoles, Nieto, De Lerma, Lino, B. Reyna y Pino. Banquillo: Anaba, Ortega, Yvan, Braulio, Vicente, Rubio y Óscar Díaz. La próxima jornada se disputará en El Collao, el domingo 3 de febrero a las 17.15 horas entre el CD Alcoyano y Villarreal CF B.