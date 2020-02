The examples populate this alert with dummy content

UN MES DESPUÉS Bellreguard ve difícil que las playas estén recuperadas para la temporada turística El alcalde denuncia que los trámites administrativos están alargando el proceso de reparación de los desperfectos causados en primera línea de mar por la borrasca Gloria miércoles, 19 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/02/2020) El temporal Gloria afectó hace un mes a las playas donde están las residencias de veraneo de muchos alcoyanos. El alcalde de Bellreguard, Álex Ruiz, ha explicado a Radio Valencia que es difícil que se llegue a tiempo para la temporada turística. Álex Ruiz fue el primer alcalde que instó por apostar por infraestructuras sostenibles que sustituyan las actuales. Un mes después del temporal, el primer edil de Bellreguard denuncia que los trámites administrativos, los permisos y las autorizaciones están alargando el proceso de reparación de los desperfectos causados por Gloria en el Paseo marítimo, prácticamente destrozado. Está convencido de que las playas no llegarán a tiempo para la temporada alta y considera que lo ocurrido abona su tesis de abordar cambios a medio largo plazo. Ve necesario comenzar a devolver al mar lo que es suyo retirando 100 metros de tierra dentro de las infraestructuras y escuchando a los expertos para evitar seguir tirando dinero.