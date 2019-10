The examples populate this alert with dummy content

OFERTA DEPORTIVA Ben Gym presenta unas renovadas instalaciones Tras cinco años, Ben Gym Centre Esportiu cuenta con el mayor tatami de la Comunidad Valenciana para practicar, kárate kyokusinkai, boxeo, K1, capoeira... - No hay que olvidar las clases de fitness, zumba, fitball, pilates o baile estilos, entre otros martes, 08 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (08/10/2019) Benja Francés sigue haciendo realidad su sueño. Tras cinco años su proyecto, Ben Gym Centre Esportiu toma cada vez mayor envergadura y en este curso presenta como principal novedad sus renovadas instalaciones, de las que destaca el mayor tatami de la Comunidad Valenciana con 250 metros cuadrados acondicionados para practicar kárate kyokusinkai, boxeo, K1, capoeira, MMA, brazilian jiujitsu o funcional box, entre otras modalidades. En Ben Gym también puedes contar con clases dirigidas de fitness, strong by zumba, fitball, pilates, combat, zumba o baile estilos por citar algunas de ellas. Además a la sala de musculación ha incorporado las últimas máquinas de fitness, y en este mes de octubre imparte clases de defensa personal. También como novedad los peques son protagonistas con clases especiales a partir de los 4 años y los viernes clases de bailes de salón. De todas estas actividades y de muchas más cosas nos ha hablado Benja Francés en esta entrevista en Radio Alcoy.