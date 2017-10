The examples populate this alert with dummy content

AVANCE Bene Ripoll dirigirá el Himno y José Borell pintará el cartel El Ayuntamiento anuncia los nombres de dos de los protagonistas de la próxima Fiesta viernes, 13 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El músico Benedicto Ripoll será el director del Himno de fiestas del próximo año. El autor del cartel, según ha anunciado el Ayuntamiento de Alcoy, será José Borrell.