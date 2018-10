The examples populate this alert with dummy content

OCI I CULTURA Beneixama trau al carrer la VII Fira Durant el cap de setmana els visitants i veïns podran degustar els productes típics i conèixer l'esport i la natura viernes, 05 de octubre de 2018

La VII Fira Beneixama al Carrer es desenvoluparà des del divendres dia 5 fins diumenge 7 d'octubre. La regidora de Cultura i Primer Tinent d'Alcalde en Beneixama, María José Payá, ha explicat este divendres en Hoy por Hoy Alcoy que amb la VII Fira Beneixama al Carrer "volem demostrar que tenim un poble molt viu i actiu, i donar l'oportunitat a la gent de què puga conéixer-lo".



La gastronomia té un paper destacat en aquesta fira. Durant els dos dies, tots aquells que visiten Beneixama podran degustar els productes típics. L'esport, i la natura, amb la VIII Solana Trail, el diumenge dia 7, i la conferència de Alex Txikon, organitzades ambdues activitats pel grup de Muntanya de Beneixama, també tenen un paper destacat.



El calendari d'activitats comença divendres 5, a les 20.30 hores, amb la presentació de la revista Moments de Festa a càrrec de la Comissió de Festes. Ja el dissabte, les activitats començaran a primera hora del matí, fins que a les 12.00 La Colla de Dolçainers i Tabaleters El Reclot, farà l'apertura de la VII Fira Beneixama al carrer. La inauguració oficial de la Fira tindrà lloc a les 17.00 hores a càrrec de la SM La Pau de Beneixama. Un taller de robòtica, una visita guiada e inclòs, un tast de vins, completen la programació del dissabte dia 6.



El diumenge a les 11.00 hores, es tornarà a obrir la Fira. Un tast de cerveses, una pràctica grupal de ioga, tallers per als xiquets, una altra ruta... completen la programació d'aquest diumenge. A última hora, es sortejaran els lots de productes típics de Beneixama entre tots aquells participants que hagen obtingut la seua participació en la zona de degustació de la VII Fira Beneixama al Carrer. El dimarts dia 9 d'octubre, a partir de les 11.00 hores, Beneixama celebrarà la II Figatellà de Beneixama, on es podran degustar figatells, coca de creïlla i begudes a preus populars.