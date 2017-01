The examples populate this alert with dummy content

BALANCE Beniarrés cifra en 300.000 euros los daños del temporal de lluvia La Diputación invierte 100.000 euros en la reparación de los problemas urgentes en 56 municipios de la provincia miércoles, 11 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (10/01/2017) Beniarrés ha cuantificado en 300.000 euros los daños provocados por el temporal de lluvias del pasado mes de diciembre. Es el primer dato oficial sobre las consecuencias económicas del episodio de lluvias intensas más importante de los últimos años. El presidente de la Diputación, César Sánchez, visitó el lunes los municipios más afectados. Hasta el momento, la institución ha invertido 100.000 euros para atender las peticiones de reparación formuladas por 56 ayuntamientos. Sánchez estuvo el lunes en Gaianes, Beniarrés, Planes y Almudaina. Allí recorrió algunos de los caminos más afectados por las lluvias y en los que siguen trabajando las máquinas. El alcalde de Beniarrés, Luís Tomás, ha calculado que solo en su término municipal, los daños ascienden a 300.000 euros. El temporal provocó daños en caminos, campos y propiedades privadas. Tomás ha agradecido la respuesta de la Diputación a la petición de ayuda, sin la que “hubiera sido imposible” solucionar los problemas más urgentes. “La celeridad ha sido máxima desde que me puse en contacto con la Diputación, que envió las máquinas de manera inmediata porque había accesos en los que vivía gente que no podía pasar”, ha dicho. La Oficina Técnica de Apoyo a los Alcaldes que la Diputación de Alicante puso en marcha para ayudar a los municipios afectados por el último temporal de lluvias ha atendido hasta la fecha las peticiones de 56 ayuntamientos de toda la provincia, centradas principalmente, en esta primera fase, en el restablecimiento del tránsito en diferentes vías públicas, lo que supone una inversión de más de 100.000 euros. César Sánchez recalca que “desde la Diputación de Alicante hemos querido atender de forma inmediata los problemas más urgentes de nuestros pueblos, como era la restauración de los caminos que habían quedado cortados por las lluvias. Nuestra prioridad era restablecer cuanto antes el tránsito en unas vías que, en muchos casos, son indispensables para el desarrollo diario de los municipios”. Según ha afirmado, “hemos sido una institución rápida y hemos estado al lado de los vecinos de los pueblos afectados por las lluvias desde el primer minuto”. Sánchez ha explicado que “se va a invertir cerca de 100.000 euros de manera inmediata para poder hacer frente a todos los trabajos que ya se han hecho, porque cabe recordar que desde los primeros días después del temporal la Diputación de Alicante estuvo apoyando a los ayuntamientos para que las tareas de restauración, muy especialmente de caminos dañados, fuesen efectivas y se pudiese volver a la normalidad”. El presidente de la Diputación de Alicante ha pormenorizado que ante las peticiones de ayudas planteadas por 56 ayuntamientos a la institución a través de la Oficina de Asistencia a Alcaldes, se han ejecutado 42 actuaciones, de las cuales más de 30 ya se han terminado, principalmente referidas a obras de restauración y reposición en diferentes vías y accesos, acciones que han contado con una inversión inicial superior a los 100.000 euros. El resto de peticiones se refiere a la rotura de canalizaciones de agua potable, filtraciones o daños en zonas recreativas. “En algunos lugares de la provincia de Alicante hemos arreglado caminos de tránsito fluido para vecinos o escolares”, ha recordado el presidente. “Esa es la responsabilidad de la Diputación, estar de manera rápida donde nos necesitan los ayuntamientos. Cuando un ciudadano tiene un problema acude a su alcalde y cuando un alcalde tiene un problema acude a la Diputación”. “Queremos trasladar a los alcaldes que la Diputación está durante el problema, al día siguiente del problema y también cuando pasa un tiempo, porque de manera permanente estamos a su lado, especialmente de los pequeños y medianos municipios que en muchas ocasiones tienen dificultades para hacer frente a estos gastos y no tienen la capacidad económica para poder garantizar el bienestar a sus vecinos”, ha insistido el dirigente provincial. Sánchez ha explicado que en estos momentos se está procediendo a valorar globalmente los cuantiosos daños a través de esta oficina que coordina, con la Subdelegación del Gobierno y la Generalitat Valenciana, las distintas ayudas de todas las administraciones. “Nosotros teníamos que actuar de manera rápida porque las ayudas tardan en llegar y la Diputación no podía permitir que hubiera caminos intransitables durante meses”.