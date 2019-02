The examples populate this alert with dummy content

ARREL Beniarrés confia en reobrir la Cova de l'Or aquest 2019 L'alcalde de Beniarrés ha visitat el programa Arrel, on ha destacat la inversió que la Diputació està portant a terme per adequar el jaciment miércoles, 13 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Arrel (13/02/2019) Avui el programa Arrel comença a Beniarrés. L'alcalde de la localitat, Francisco Sellés, assegura que els treballs d'adequació de la Cova de l’Or, declarada BIC en 2017, avancen a bon ritme. Sellés espera que es compleixin les previsions de la Diputació, que va arrencar els treballs l'11 de març de 2017, amb una inversió de 105.000 euros, destinats a diferents actuacions en el jaciment neolític, que preveia finalitzar en 2019. Els diferents estudis que s'estan realitzant en la Cova de l’Or tenen com a objectiu convertir l'espai en un museu que genere rutes turístiques entre la costa i l'interior. De Beniarrés passem a parlar de la sisena biennal d'Art Nostre, que arrenca a Muro al mes d'abril. Convidem als membres de l'associació per abordar aquesta vessant cultural impulsada per la Mancomunitat de l'Alcoià i El Comtat amb l'objectiu d'apropar l'art contemporani fins a 16 municipis de la comarca i voltants.