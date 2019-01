The examples populate this alert with dummy content

ADHESIÓ Beniarrés es suma al llistat de municipis de la Mancomunitat de l'Alcoià i El Comtat Amb la localitat, ja són 14 els pobles que disfruten del servei mancomunat martes, 15 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (15/01/2019) Arran de sortir-se de la Mancomunitat després d'integrar-se en 2011, Beniarrés torna a adherir-se a aquest ens supracomarcal. Amb aquest nou municipi, l'organisme presta els seus serveis ja a 14 localitats de la comarca, més de la meïtat dels existents en aquest territori. L'alcalde de Beniarrés, Francisco Sellés, es mostra satisfet d'aquest pas, que ha aconseguit "per unanimitat" en el seu equip de Govern. La Mancomunitat de l'Alcoià i El Comtat també ha presentat aquest matí la renovació de l'Agència d'Impuls a l'Emprenedor a la comarca, un servei que, des de fa tres anys, s'acosta als municipis per a oferir-los assistència gratuïta a l'hora de muntar la seva empresa.