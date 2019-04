The examples populate this alert with dummy content

BENIARRÉS Beniarrés, punt d'encontre d'un centenar d'aficionats a la meteorologia Rafa Armengot, Francesc Mauri i Javier Martí han sigut els ponents i no ha faltat una taula redona, un dinar de germanor, la presentació d'un llibre o una excursió martes, 02 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (02/04/2019) Beniarrés ha sigut seu de VII encontre d’aficionats a la meteorologia amb la participació d’un centenar de participants. L’encontre ha començat amb la conferència de Rafa Armengot, geògraf, meteoròleg d’AEMET i divulgador d’AVAMET qui ha parlat sobre els sistemes d’avisos baix el títol ‘Alertes meteorològiques: tasca ingrata, tasca necessària’. L’home del temps de TV3 i Catalunya Ràdio Francesc Mauri ha parlat sobre com es comuniquen als mitjans de comunicació els avisos meteorològics, baix el nom ‘La comunicació de la previsió i els avisos de l’oratge’, mentre que el geògraf i màster en prevenció i planificació de riscos naturals Javier Martí ha fet una valoració sobre com funcionen els avisos de temperatures mínimes a la regió de Múrcia. Després ha hagut una taula redona moderada pel nostre climatòleg Enrique Moltó on han participat els ponents i representants de AMETSE, AVAMET i Cazatormentas. També ha hagut la decisió del VI concurs de fotografia meteorologia de Beniarrés amb entrega de premis i posterior dinar de germanor. Per la vesprada va haver una visita guiada a Planes i la seua pedania, Catamarruc. També es va aprofitar per a presentar el llibre de Jorge Olcina i Enrique Moltó ‘Climas y tiempos del País Valenciano’.