The examples populate this alert with dummy content

ENCUENTRO Beniarrés se marca el reto demográfico en la comarca La sección comarcal de Jovempa y el Colegio de Geógrafos de la Comunitat Valenciana ha acogido esta mañana una jornada para abordar las necesidades poblacionales de la comarca viernes, 14 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp ¿Están preparadas las zonas de interior para el nuevo reto demográfico? Esta es la pregunta a partir de la cual se ha articulado el encuentro que ha tenido lugar este viernes en el Centro Cultural Joan Valls de Beniarrés. Desde las diez de la mañana, expertos en la materia han debatido sobre las necesidades poblacionales de la comarca. La jornada la ha organizado el Colegio de Geógrafos de la Comunitat Valenciana junto a la asociación de Jóvenes Empresarios de l’Alcoià i El Comtat, Jovempa. El encuentro ha contado con la intervención de representantes de la Diputación de Alicante, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y la Asociación de Agentes de Desarrollo Local de la Comunitat. Entre los datos aportados, la comparativa entre que el 10% de la población habita en el 70% del territorio, y que el 90% lo hace en el 30% restante, correspondiente este último a las grandes ciudades. Además, el representante del comisionado de reto demográfico del Ministerio de Política Territorial, Ignacio Molina, ha hablado de la estrategia impulsada por el Gobierno en este ámbito desde el año 2015 y ha anunciado la puesta en marcha de un plan que contemple el impacto demográfico como una variable a tener en cuenta junto a otros factores como el económico o el social.