CELEBRACIÓN Benidorm Palace alcanza su cliente 16 millones La sala de fiestas abrió sus puertas en 1977 y desde entonces ha albergado numerosos espectáculos, conciertos de música y otras ofertas de ocio viernes, 11 de octubre de 2019 Benidorm Palace ha registrado a su cliente 16 millones desde que abriera sus puertas el 12 de julio de 1977. Una sala que, a lo largo de estas cuatro décadas, ha acogido numerosos espectáculos o conciertos a cargo de artistas nacionales como Julio Iglesias, Raphael, Marisol, Rocío Jurado, Alejandro Sanz, David Bisbal, Niña Pastori o Fangoria. También han pisado este escenario artistas internacionales como Gloria Gaynor, Louis Amstrong, Raffaella Carrà, The Platters o UB40. En septiembre, dio la bienvenida a Jane Wright que se convirtió en la cliente número 16 millones. Por ello, esta turista británica fue la protagonista de la gala en la que se le rindió un pequeño homenaje. Este hito en la historia de Benidorm Palace lo hemos compartido en Hoy por Hoy Alcoy con Vicente Climent, propietario de la sala de fiestas. Un espacio que, actualmente, representa el espectáculo Aqua.