CULTURA Benidorm Palace saluda a la Navidad con música La European Symphony Orchestra ofrece un concierto con un repertorio con bandas sonoras y obra de autores clásicos miércoles, 18 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (18/12/2019) La European Symphony Orchestra ofrece este lunes, 23 de diciembre, a las 21 horas un concierto extraordinario de Navidad y Año Nuevo en Benidorm Palace. La formación, dirigida por Vladimir Vrubleskiy, interpretará en la primera parte bandas sonoras de películas y en la segunda, sobre el atril, tendrán partituras obras compuestas por autores como Beethoven, Mozart, Dvorak, Brahms o Debussy. Antonio Planelles, director artístico, en Hoy por Hoy Alcoy ha dado un repaso al repertorio que sonará para dar la bienvenida a las fiestas.