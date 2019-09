The examples populate this alert with dummy content

BENIFATO Benifato obri les portes de la seua Fira de Sant Miquel La localitat ho té ja tot preparat per a celebrar la seua fira en la seua XVI edició - Passacarrers, exposicions, passeig a cavall, tirolina, demostracions gastronòmiques, conta-contes... durant dos dies, dissabte 26 i diumenge 27 jueves, 26 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La localitat de Benifato ho té tot preparat per a celebrar l'edició XVI de la seua Fira de Sant Miquel. Radio Alcoi ha parlat en el seu alcalde, David Blanes, qui ha explicat que tenen nombroses activitats per als dies 27 i 28, dissabte i diumenge. A les 12 hores del dissabte tindrà lloc la inauguració i a partir d'ahi hi haurà passacarrers, passeig a cavall, exposicions, tirolina, zones de joc, demostracions i degustacions gastronòmiques... activitats totes elles per a tota la família.