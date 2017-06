The examples populate this alert with dummy content

CUENTAS Benilloba aprueba un presupuesto de 533.580 euros destinado a inversiones Las cuentas salen adelante con el apoyo de los cuatro concejales de Compromís y la representante del Partido Socialista, ya que el Partido Popular no asistió al pleno lunes, 12 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (12/06/2017) El presupuesto de Benilloba para 2017 asciende a 533.580 euros, ligeramente superior al del año pasado. Las cuentas han tenido el apoyo de los cuatro concejales de Compromís y la representante del Partido Socialista. El Partido Popular no estuvo en el pleno. En cuanto a inversiones, el documento recoge actuaciones para a adecuar y mejorar las instalaciones del cementerio, el parque de les Moreres, la zona deportiva, así como intervenciones hidráulicas. El presupuesto prevé apoyarse en subvenciones para afrontar las obras con que reparar defectos en el origen del Auditorio o la recuperación de les casetes dels Mestres, entre otras. El Gobierno destaca la mejora económica del Ayuntamiento. El presupuesto de 2016 ha arrojado un superávit de 102.655 euros y un remanente positivo de 13.992 euros. "Un logro importante -explica la alcaldesa, Ana Delia Gisbert-, ya que el año pasado cerramos en negativo por más de 76.000 euros". Gisbert ha presentado el balance en una asamblea abierta a la que han asistido medio centenar de vecinos.