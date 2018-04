The examples populate this alert with dummy content

UNANIMIDAD Benilloba aprueba una moción para ayudar al boliviano Víctor Parada Todos los grupos políticos han respaldado este documento, que muestra la repulsa hacia la pena de muerte como castigo en cualquier país del mundo - Víctor Parada, condenado a la horca en Malasia por transportar medio kilo de cocaína, residió durante años en el municipio viernes, 06 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (06/04/2018) El Ayuntamiento ha aprobado, por unanimidad, una moción en la que todos los grupos políticos muestran su rechazo a la pena de muerte en cualquier país del mundo. El texto llevado al pleno de esta semana llega a raíz del caso de Víctor Parada, ciudadano boliviano que residió durante años en el municipio de Benilloba y que actualmente está preso en Malasia bajo pena de muerte por tráfico de drogas. La llamada que Benilloba lanza para rebajar la pena de Parada se suma a la que ya hizo hace unas semanas Alcoy, ciudad donde también residió el boliviano y donde actualmente vive su familia.