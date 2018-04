Benilloba espera milers de visitants durant el Mercat de Divendres Sant

escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (29/03/2018)

El Mercat de Divendres Sant tornarà a ser el protagonista de l’inici de la Setmana Santa a Benilloba els dies 30 i 31 de març amb una proposta que transformarà el municipi del Comtat en un mercat que omplirà de parades els principals carrers de la població i que compta amb una programació paral·lela per a tots els públics amb diferents espectacles, exposicions i jocs infantils, a més d’una exhibició dels “subhastadors” i una altra de pilota.

Entre divendres i dissabte, 30 i 31 de març, els carrers de Benilloba esdevindran un autèntic mercat amb mig centenar de parades que oferiran tota mena de productes com embotits típics, dolços i mones de Pasqua, formatges, ceràmica, gastronomia local -per comprar o tastar- i vins o cerveses artesanals, entre moltes altres propostes.

Divendres a les 11 hores es podrà seguir en viu l’exhibició dels subhastadors, la professió que va ocupar durant dècades a molts benillobers que recorrien milers de quilòmetres cada any per vendre els productes que es fabricaven a Benilloba i la fama dels quals arriba fins a la fi del món conegut (l’antic, clar està). La recreació d’una subhasta real, amb autèntics subhastadors benillobers, servirà per a recordar i conéixer la dura feina que feien i que els allunyava del seu poble i les seues famílies durant mesos.

El Mercat obrirà les seues portes el divendres 30 de març a les 9 del matí i la regidoria de Turisme, Festes i Tradicions ha dissenyat una oferta complementària que, a més de la clàssica mostra miniatures de telers -en perfecte funcionament-, també es podrà visitar l’exposició de pintura de Hans Bache a la Casa del Metge i la possibilitat de tastar una paella gegant a preus populars -tant divendres com dissabte- o gaudir d'una partida de pilota, dissabte a les 16 hores al carrer Sant Llorenç.

Els més menuts podran gaudir de les activitats infantils que s’han programat tant divendres com dissabte entre les 11 i les 13 hores. A més, al teatret de les Moreres, divendres a les 16 hores hi haurà actuació de mag i humorista i dissabte al mateix lloc i hora, actuarà el grup Trobadorets, amb una proposta per a xiquets i xiquetes de 3 a 11 anys.

El regidor Jordi Jiménez ha apuntat que “el Mercat Tradicional és ja una referència en tota la comarca per a estes dates i això ho saben tant els visitants que cada any arriben en major nombre com els venedors, el què ens permet organitzar una fireta amb personalitat pròpia que atrau persones de tota la comarca i encara de més enllà”.

Jiménez ha explicat que “crec que hem trobat un punt d’equilibri que ofereix dos dies amb activitats variades pensades per a tota la família, hi ha activitats per als més menuts tan de matí com de vesprada, exposicions que mostren que hi ha vida als pobles i també una gran quantitat de paradetes amb productes de tot tipus que permeten des de fer-se un vinet de la zona o una cervesa artesana i tastar els embotits o formatges que es fan a la comarca, fins a comprar artesania variada o menjar uns mintxos o la paella que triomfa cada any”.

El regidor també ha assegurat que “hem sent especialment orgullós d’una activitat que vam encetar l’any passat i que este any repetirem, l’exhibició dels subhastadors. Veure com era la vida de bona part del poble, viatjant per tota la península, mesos fora de casa per a vendre els productes que es fabricaven a Benilloba no té preu i és una part molt important de la nostra història”