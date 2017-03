The examples populate this alert with dummy content

PLAN ESTRATÉGICO Benilloba estudia diversas medidas para tratar de impulsar el comercio local Representantes del Ayuntamiento y comerciantes de la localidad se han reunido para poner en marcha un plan de promoción en los ámbitos comercial, artesanal y turístico - Destaca la idea de crear una ruta gastronómica que dé a conocer los productos propios jueves, 09 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (09/03/2017) Benilloba busca medidas para tratar de impulsar el comercio local. Representantes del Ayuntamiento de la localidad y comerciantes de Benilloba han mantenido una reunión con el objetivo de impulsar el comercio local, así como poner en valor los productos locales de calidad y artesanales, como por ejemplo el aceite, el queso o los embutidos. Dentro del objetivo también está dar a conocer la oferta de los cinco restaurantes de Benilloba, las tres casas rurales, tiendas, hornos o el mercado del municipio. Entre las ideas surgidas en la reunión, destaca crear una ruta gastronómica y acciones de promoción y divulgación de los lugares turísticos de Benilloba para crear una estrategia completa, potente y diversa para los visitantes de la localidad. Todo ello con el objetivo de potenciar el turismo del entorno del municipio. Jordi Jiménez, concejal de Fiestas, Tradiciones y Turismo, Medio Ambiente y Agua y Juventud, ha señalado que "Benilloba tiene una oferta muy interesante entre los diferentes establecimientos gastronómicos, tiendas, casas rurales, horno o el mercado municipal donde podemos encontrar productos de mucha calidad y que es posible que no sean suficientemente conocidos por los potenciales visitantes". También quieren poner en valor el Mercado Tradicional del Viernes Santo que este año celebra la XII edición y que este año será los días 14 y 15 de abril. En este Mercado, Benilloba pretende contar con una importante presencia del comercio local, de sus productos, y también de productos de proximidad. La reunión entre el Ayuntamiento y comerciantes ha dado por resultado una lluvia de ideas para potenciar las características locales de Benilloba, en los ámbitos gastronómico, comercial, artesanal y turístico. Por otra parte, una de las propuestas presentadas en la reunión fue la de mejorar el Mercado Tradicionar de Viernes Santo potenciando actividades infantiles, la oferta de productos artesanales y organizar actividades complementarias que se incorporen a este mercado.