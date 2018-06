The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO Benilloba intenta 'rescatar' el Molí del Salt, por segunda vez El Ayuntamiento está dispuesto a emprender acciones legales si los propietarios no se muestran predispuestos a conservarlo martes, 19 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (19/06/2018) Benilloba ha aprovechado su asistencia a las jornadas de las huertas valencianas celebradas el fin de semana en La Safor para insistir en la importancia de conservar su patrimonio. Y es que se cumple un año desde que el Molí del Salt se convirtió en Bien de Relevancia Local, un reconocimiento que el Ayuntamiento necesitaba para exigir a sus propietarios una protección patrimonial del edificio y que, a día de hoy, aún no ha llegado. La alcaldesa del municipio, Ana Delia Gisbert, explica que, aunque el Ayuntamiento prioriza que el molino del siglo XVIII quede en manos privadas, va a estudiar acciones legales si los dueños, que han respondido desde el extranjero a este segundo aviso, no se muestran dispuestos a conservarlo. "Lo que nos han contestado, cuando les hemos explicado que es un Bien de Relevancia Local y que se ha de mantener, que han de poner un trazado de seguridad por la gente que va a visitarlo, además de carteles que indiquen que es una propiedad privada, ha sido lamentable; que no estaban de acuerdo (...) Ahora, desde el Ayuntamiento, tenemos que volver a ponernos en contacto con ellos, y ya veremos qué hacemos, podemos hablar de diversas actuaciones, ya que el objetivo es que no se quedé como está". El Ayuntamiento busca ahora extender la protección del molino a sus alrededores. La intención es que se convierta en paraje natural municipal. Imagen: Más allá de la ciudad