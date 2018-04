Benilloba manté viva la tradició de l'Aurora

Benilloba no ha faltat amb la seua tradicional cita amb l'Aurora que per Sant Vicent s'ha sentit en el recorregut dels carrers del poble des de les sis del matí del dilluns per a cantar als sants que decoren els carrers en forma de taulellets.

La comitiva va encetar el recorregut de l'Aurora a la Casa Abadia, on els membres de la Coral Parroquial i veïns han arreplegat el retor, qui els ha rebut amb beguda i pastes per agafar forces, després de la primera estrofa.

La comitiva es va desplaçar desplaçat a casa del primer tinent d'alcalde, Germán González, a qui van dedicar la segona estrofa de tota l'Aurora i van agafar més forces encara amb el menjar i begudes típiques que els esperaven. L'Aurora de Benilloba compta amb 23 estrofes més, totes elles amb la mateixa tonada i diferents lletres.

A partir d'eixe moment, i fins passades les vuit del matí, el grup va recórrer els carrers buscant els taulellets amb els sants que van rebre el respecte del poble de Benilloba en forma de música i cançons personalitzades per a cadascú d'ells.

L'Aurora, com és costum, va finalitzar cantant Las mañanitas davant de l'església i després no va faltar l'esmorzar de germanor amb bunyols i xocolata calenta. Poc abans de les deu del matí, la processó dels "combregats" va encetar el seu recorregut per dur la comunió a casa d'aquells que no poden assistir a l'església. Al migdia, les instal·lacions de les antigues escoles, acolliren la tradicional rostida, en la qual bona part del poble es donà cita per a dinar a l'aire lliure carn a la brasa.