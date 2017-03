The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO Benilloba quiere recuperar su molino El Ayuntamiento acuerda en pleno pedir a la Generalitat la declaración de Bien de Relevancia Local del Molí del Salt que, catalogado como de espectacular y singular en la comarca, se encuentra en estado de ruina sábado, 18 de marzo de 2017 Benilloba ha aprobado este miércoles en pleno pedir a la Generalitat la declaración de Bien de Relevancia Local del Molí del Salt con el objetivo de protegerlo de la degradación progresiva que sufre su estructura, abandonada por sus propietarios. Esta es la primera actuación formal que impulsa el Consistorio para proteger el espacio, paso previo necesario para exigir a la propiedad que actúe en la recuperación del Molí, que hasta ahora no ha intervenido. Así lo ha explicado el concejal Jordi Jiménez, que añade que el objetivo es conservar el patrimonio histórico e industrial de Benilloba antes de que desaparezca. Situado en el margen izquierdo del río Frainos o Penáguila, es un molino catalogado como de espectacular y singular en toda la comarca del Comtat, a pesar de encontrarse en la actualidad en estado de ruina. Así lo describe Guillem Torres i Perea. "Se encuentra enclavado en un paraje de especial belleza estando rodeado de frondosa vegetación, abundante agua y con una topografía abrupta. El molino se construyó en 1760 siendo su propietario el conde de Revilla- Gijedo y señor de Benilloba." El autor añade que dejaría de funcionar como molino en el año 1889 para convertirse en central hidroeléctrica, denominándose Fàbrica de la Llum, permitiendo por ello la electrificación de la población de Benilloba. En el interior del antiguo edificio todavía se conserva una antigua turbina y una posible dinamo.