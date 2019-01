Benilloba tindrà una Cavalcada amb patges i escales

Els reis ja estan de camí a la comarca. Benilloba és un dels municipis que ja està preparat per a la seua arribada.

Dissabte 5 de gener Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient no faltaran a la seua cita amb Benilloba, on arribaran a partir de les 18.30 hores per la carretera de Cocentaina, acompanyats dels patges que il·luminaran el camí de la Cavalcada amb torxes fins arribar a l’entrada del poble. Allí mateix els esperaran els més joves, i els que no ho són tant, per donar-los la benvinguda.

La comitiva reial es dirigirà a l’església abans de començar a repartir els regals de balconada en balconada gràcies a la feina dels patges. Com mana la tradició, els Quintos que estrenen títol amb l'arribada de l'any nou, són els encarregats d'organitzar els actes de benvinguda a Ses Majestats.

La Cavalcada dels Reis Mags a Benilloba obligarà a tallar la carretera de Cocentaina entre la cruïlla de Benifallim i Benilloba entre les 18.30 hores i les 19.30 hores, aproximadament, del 5 de gener. El desviament del trànsit que ha sigut autoritzat serà, sense tallar la cruïlla de Benifallim a Cocentaina, per les següent carreteres, CV787, CV785, CV781 i CV770 (Benifallim, Penàguila i Benasau) i la carretera de Cocentaina-Gorga, la CV706, a través del pont.