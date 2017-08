The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Benilloba vive su preludio festero La Proclamación y el concierto de música festera marcan la cuenta atrás para las fiestas de Benilloba martes, 01 de agosto de 2017 Benilloba calienta motores para sus fiestas en honor a Sant Joaquim, que se celebran del 14 al 18 de agosto. El pasado sábado, la plaça de l’Església fue testigo del descubrimiento del cartel de Moros y Cristianos 2017 en medio de una gran expectación frente a las puertas del Ayuntamiento. Antes, el viernes, la plaça de l’Omet acogió el concierto de música festera protagonizado por la Societat Musical de Benilloba, LaFilbe. El concierto contó con la incorporación de los miembros de la banda jove y finalizó con el Cor Parroquial de Benilloba. Por su parte, los jóvenes han querido celebrar su particular preludio festero con el Porxifest, un festival de música organizado por la asociación juvenil Conills de Porxi, que tuvo lugar en el párquing de la piscina municipal.