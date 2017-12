The examples populate this alert with dummy content

SERVICIOS Benilloba vuelve a tener oficina bancaria Caja Rural Castilla-La Mancha abre una sucursal en el municipio, sin servicios bancarios desde hace siete meses, cuando el Banco Sabadell cerró la que era la única oficina miércoles, 13 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Benilloba recupera los servicios financieros después de que el pasado mes de mayo el Banco Sabadell decidiera cerrar la única sucursal en el municipio. La localidad ha inaugurado este miércoles, a las diez de la mañana, una oficina de Caja Rural Castilla-La Mancha. La alcaldesa, Ana Delia Gisbert, se muestra satisfecha y celebra que la nueva entidad guarde como prioridad facilitar las gestiones a los vecinos, la mayoría de avanzada edad, de un pequeño municipio. "Se pusieron en contacto con el Ayuntamiento, conmigo personalmente, y me dijeron que estaban interesados en municipios pequeños (...) A mí me interesaba que la nueva oficina tuviera dinero para que nuestros mayores pudieran acudir allí a sacar sin necesidad de un cajero automático ni terceras personas". La nueva oficina de Caja Rural Castilla-La Mancha, que incluye cajero automático, está ubicada en el número 19 del carrer Major. El horario de atención será de lunes a viernes de 9 a 14 horas. La agencia estará gestionada por una vecina de Benilloba, que ha recibido formación por parte de la Caja.