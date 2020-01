Benillup, sense llum i amb el barranc de Caraita avançant

Benillup es una de les poblacions més afectades pel temporal. Porten més de 24 hores sense llum, funcionant des d’anit amb un transformador i el barranc de Caraita, proper a la localitat, que ha patit noves solsides.

L’alcalde de la localitat, Javier Navarro, explica el problema de la llum que es troba en que els operaris de Iberdrola no trobe on està l'avaria tot i que estan treballant de forma intensa. I per altra part li preocupa l’estat del barranc ja que s'han produït noves solsides encara que no molt importants. És un perill que porta ja 15 anys.

La localitat en aquestos moments torna a estar comunicada després d’arreglar les solsides que havien hagut en la carretera d’accés.

Per altra part, Banyeres de Mariola encara tenía de bon matí una ampla capa de neu considerable als seus carrers.

A primera hora s’han représ els treballs amb les primeres pales i personal de l’Ajuntament. Protecció Civil està facilitant el trànsit en algunes zones de treball de les màquines. A més, juntament amb Creu Roja, Policia Local i Guàrdia Civil, estan ajudant en el trasllat d’algunes emergències i s'han suspès les classes.

A Onil, les brigades municipal també han treballat durant el matí en la retirada de neu i de branques d’arbres i tampoc ha hagut col·legi.

Ibi té problemas amb el suministre d’aigua per una avaria elèctrica en la línia d’alta tensió que procedeix des d’Alacant i passa per Xixona, on en la Carrasqueta està la incidencia, segons informen des de l’Ajuntament.

Rafael Serralta, alcalde d’Ibi, explica que des de l’Ajuntament estan treballant para solucionar aquesta problemática el més aviat possible.

El primer edil explica que ahir també van haver talls de llum i caiguda d’arbres i desprendiments produits pel temporal. Els escolars, des de la suspensió d’ahir, aquest dimarts han tornat a les aules.

Precisament la activitat docent s’ha reprès aquest dimarts en la major part de les localitats de la comarca.

Hui han tornat a les aules els alumnes a Alcoi, Ibi, Castalla, Tibi, Muro, Beniarrés i L'Alqueria d'Asnar. La acumulació de neu ha fet inviable que Banyeres de Mariola, Onil o Alfafara reprenguen les classes. Els ajuntaments van estimar la suspensió davant la presencia de neu i pels efectes del temporal. Cocentaina, que no va suspendre les classes ahir, hui seguien amb normalitat.

En la comarca continúen afectades diverses carreteres al larg del matí del dimarts. Segons informen des de la Generalitat i la DGT la carretera de Bocairent a Alcoi, la d’accés a la Font Roja, i les CV 801 –entre els kilómetres 5 al 9- i la 803 en Ibi están talladles.

També està restringida al tràfic la carretera CV-720, en Benimassot, per enfonsament de la carretera en el kilómetre 6 i s’ha habilitat el desviament per la CV-754.

És obligatori l’ús de ls cadenes en carreteres com en les CV708-709 i 711 en Planes, segons informen des de la DGT.