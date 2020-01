Benimassot tardarà en tornar a la normalitat

La Conselleria d’Obres Públiques i Mobilitat ha iniciat els treballs per a reparar l’enfonsament produït en el quilòmetre 6 de la carretera CV-720 a Benimassot a causa del temporal.

Des del departament dirigit per Arcadi España expressen que estan emprenent accions perquè la carretera, que porta més d’una setmana inoperativa, puga tornar a la normalitat el més prompte possible una vegada es facen les obres. Si bé, afegixen les fonts de la Generalitat, no saben la duració exacta de la restricció del pas per aquesta carretera afectada perquè els treballs de recuperació dependran de l’estat del terreny i si hi ha interrupcions a causa del temps.

Ismael Molines, alcalde de Benimassot, indica que es projecta derivar la part de la solsida de la carretera que ha quedat en peu, per estar inestable, i fer tot el tram de nou. També explica que la pluja ha provocat altres solsides que han tallat uns deu camins del poble, quan la població depen molt de l'agricultura, amb motiu dels 400 litres caiguts en els dies que va durar el temporal Gloria.

El primer edil estima que en un mes i mig puguen tornar a la normalitat en aquestes vies de comunicació. De moment, el tall d’uns vint metres de carretera obliga a fer un rodeig per Fageca i Quatretondeta per anar a Alcoi o Cocentaina i per això el temps a recòrrer passa de 25 a quasi 40 minuts.