TROBADA LGTBI Biar vuelve a ser el eco de la voz de los pueblos contra la homofobia Biar acogerá este fin de semana la tercera Trobada de Pobles per la Diversitat del colectivo LGTBI Mariola con un completo programa que, por primera vez, se extenderá a lo largo de dos días miércoles, 26 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (26/09/2018) La cita para hacer visible la diversidad de orientación sexual e identidad de género fuera de los núcleos urbanos repite escenario. Biar volverá a acoger el encuentro de pueblos por la Diversidad del colectivo LGTBI Mariola que, por primera vez, se realizará a lo largo de dos días, el próximo sábado y domingo. Después de dos encuentros realizados en el mes de junio, en Tibi y Benillup, el programa de este fin de semana en Biar contempla una exposición sobre LGTBIfobia en el mundo del deporte, Contra las reglas, a cargo de la Universidad de Alicante, y una charla sobre derechos humanos y diversidad por parte de representantes de Amnistía Internacional, además de una partida al juego de cartas Tutty, que muestra la diversidad en las familias de la sociedad actual. La cita, que tiene un espíritu lúdico pero también reivindicativo, también prepara un pasacalles con la Colla de Dolçainers i Tabals La Bassa la Vila, de Biar, una feria de entidades, la elaboración de un mural alusivo a la diversidad y las actuaciones del mago Rubén Aparisi, el espectáculo de danza integrada YurDanceBCN y, por la noche, el cabaret solidario Mantequilla de Colores. Lucha contra el rechazo El colectivo LGTBI Mariola, creado en 2015 y con una intensa actividad, pretende con esta Trobada romper barreras, miedos y prejuicios. El encuentro en Biar arranca este viernes, 28 de septiembre, a las 19.30 horas en el jardín de la Casa de Cultura bajo el lema característico: Orgull de ser de poble.