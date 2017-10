The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Bivia es una revolución para los investigadores" La Biblioteca Virtual de Alcoi acumula en cuatro meses 150.000 consultas frente a las 20.000 de media anual de la web tradicional del archivo municipal-La última incorporación es una colección de litografías del siglo XIX martes, 03 de octubre de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (02/10/2017) La Biblioteca Virtual de Alcoi (Bivia) en los cuatro meses que lleva funcionando ha multiplicado por 7,5 el número de usuarios habituales de la web del Archivo Municipal de todo un año. "Desde que comenzó a funcionar el pasado junio ya hemos llegado a los 150.000 usuarios. Si lo comparamos con el uso de la web del archivo, el incremento es notable ya que en un año la cifra de ususarios era de 20.000", explica Josep Lluis Santonja, director del Archivo Municipal. Santonja aporta estos datos en la entrevista concedida a Radio Alcoy para hablar de las características de Bivia y de las posibilidades que ofrece para el acceso a documentos. "Es una revolución para los investigadores", señala. El paso de la digitalización de la información analógica de la bibioteca y hemeroteca municipal comenzó hace una década. Los documentos se encuentran en un repositorio a los que se puede acceder on line. A los más de 50.000 registros digitalizados, entre los que destacan las cabeceras de la prensa local, y a los que se accede a través del enlace http://bit.ly/2xCqXlr se suma ahora una colección de litografías del siglo XIX que el archivo municipal adquirió por compra en 2009.