PATRIMONIO HISTÓRICO Bivia sigue incorporando contenidos La web suma documentos, algunos datados en la Edad Media en un proceso laborioso y sigue aumentando su número de visitas desde su creación, esperando llegar pronto al millón viernes, 06 de marzo de 2020 escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (06/03/2020) Josep Lluís Santonja, director del Archivo y la Biblioteca Municipal, ha explicado en Radio Alcoy la labor que se está realizando de digitalización de los fondos documentales del Archivo Municipal y Biblioteca para integrarlos en la web Bivia. Santonja también ha dado una serie de datos en cuanto al número de consultas de la web desde su creación, que se espera pronto lleguen al millón y la importancia de los documentos históricos que se han incorporado como puedan ser los consells y cabildos, datados en la Edad Media. La entrevista forma parte del programa cultural Tragaluz.